Киев, 13 июня, 2019, 18:09 — ИА Регнум. Перепись населения Украины позволит узнать точное число пенсионеров, людей в фертильном возрасте, определить эффективность начисления льгот, точнее рассчитывать показатель внутреннего валового продукта (ВВП) страны. Об этом 13 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов социолог Андрей Яременко.

Василий Тропинин. Украинец (Крестьянин с палицей). 1804 — 1812

«Сейчас мы плохо понимаем: адекватно ли насчитывают пенсии, субсидии и т.д., сколько у нас пенсионеров. Возможно, у нас Пенсионный фонд эффективно работает, возможно, он абсолютно дырявый. Все эти моменты по начислению дополнительных льгот. Мы должны рассчитывать официальный размер ВВП, в том числе неофициальный. Без переписи и знания, сколько у нас реально есть людей, это сделать нереально», — сказал Яременко.

Он сообщил, что перепись поможет местным властям распланировать процесс создания школ и детсадов.

«Нужно планировать. Мы банально не знаем, сколько завтра детей пойдет в школу, потому что мы не знаем, сколько у нас людей в фертильном возрасте… Вы посмотрите, какой аврал был в прошлом и в этом году в школах, когда выяснилось, что мест не хватает, потому что шесть лет назад никто не мог подсчитать, сколько у нас было новорожденных. В прошлом и этом году у нас с этим связаны большие проблемы, в том числе из-за отсутствия переписи. А сколько у нас людей живет в селе? Поэтому перепись — это очень нужная вещь», — добавил Яременко.

По его словам, Киев может оптимизировать стоимость переписи со $151 млн до $132 млн.

«4 млрд грн — это примерно 6 долларов на одного опрошенного. Это немного больше, чем социологические компании берут за социологический опрос. Почему больше, потому что на масштабах растет. Нужны дополнительные закупки, специальное программное обеспечение… С 4 млрд можно оптимизироваться до 3,5 млрд. Но я не вижу, как радикально снизить сумму», — подытожил Яременко.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил о необходимости провести всеукраинскую перепись населения. По его словам, перепись обойдется в 4 млрд гривен ($151 млн).

Он сообщил, что правительство и Государственная служба статистики запланировали проведение переписи населения на 2020 год. При этом президентская команда предлагает удешевить проведение переписи и провести ее в бумажном варианте.