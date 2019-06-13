Рим, 13 июня, 2019, 17:52 — ИА Регнум. Профильные экспертные организации сферы туризма предполагают, что в 2019 году туристический поток в Италии снизится впервые за пять лет, сообщает Adnkronos в четверг, 13 июня.

Рим

По мнению экспертов, поток снизится на 0,9% или на 2 миллиона человек — с 207 до 205 миллионов.

В числе основных причин вероятного снижения названы погодные условия — у метеорологов до сих пор нет уверенности, что летний сезон пройдет при хорошей погоде.

Эксперты предполагают, что внутренний туристический поток снизится на 1,1%, международный — на 0,8%.