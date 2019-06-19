Пекин, 19 июня, 2019, 07:19 — ИА Регнум. Тридцатилетие со дня развязки событий на пекинской площади Тяньаньмэнь стало поводом для высказываний многочисленных экспертов. Почему те, кто причисляет себя к либеральному лагерю, всеми силами пытаются избежать сопоставления китайского успеха, сохранившего коммунизм, и обрушения СССР, от него отказавшегося, обсуждает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Джефф Уайднер 19-летний Ван Вэйлинь встал перед танковой колонной, вынудив её остановиться. Площадь Тяньаньмэнь. 1989

Китай подошел к Тяньаньмэню с проблемами, похожими на те, что стали причиной краха СССР. Многие в партийной элите Китая пошли по скользкой дорожке коррупции и связи с криминалом, но если СССР так и не нашел в себе силы противиться искушению разменять политический проект на собственность, то китайские товарищи оказались куда дальновиднее. Понимая, что борьба за свой проект означает для них и национально-освободительную борьбу, они, вполне в соответствии с теорией Ленина, приложили все силы, чтобы не дать восторжествовать «силам свободы и демократии» — на деле амбициям тех, кто уже видел себя владыкой нового Китая, превращенного в очередную колонию стран Запада.

Как раз китайская коммунистическая партия показала хорошее знание марксизма и умение использовать это знание применительно к исторической реальности. А все мантры о том, что экономические реформы не работают без политического плюрализма, можно смело оставить на совести их авторов. Китай после Тяньаньмэня доказал обратное.

Читайте статью Владимира Павленко «Послесловие к Тяньаньмэньскому «юбилею»».