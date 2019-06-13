Краснодар, 13 июня, 2019, 17:28 — ИА Регнум. Строительство дальнего западного обхода Краснодара планируется начать уже осенью 2019 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Краснодарского края 13 июня по итогам поездки губернатора Вениамина Кондратьева с инспекцией дорог, ведущих к морю.

Admkrai.krasnodar.ru Трасса М-4 «Дон»

Как сообщается, на данный момент работы по проектированию обхода завершены, также получены положительные заключения государственной экспертизы.

«Непосредственно к строительным работам дорожники приступят осенью 2019 года. Кроме того, рассматривается возможность реконструкции до 1-й категории дороги Краснодар — Новороссийск. Эта мера позволит разгрузить участок от Славянска-на-Кубани до Крымска и от Крымска до Новороссийска», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, как отмечалось, в 2019 году начнется строительство двух развязок в Геленджике — в районе аэропорта Геленджика и села Дивноморское, готовится проектная документация на развязку на въезде в Кабардинку. Новые развязки должны решить проблему заторов.

Как сообщало ИА REGNUM, дальний западный обход Краснодара должен обеспечить прямой подход к Крымскому мосту. Общая протяженность отрезка составит более 50 километров, здесь предусмотрены три транспортные развязки, четыре моста, десять путепроводов. Расчетная скорость движения на этом участке составит 120 километров в час.