Калуга, 13 июня, 2019, 17:26 — ИА Регнум. Калужский полицейские задержали 47-летнего уроженца Красноярского края по подозрению в мошенничестве в кредитно-банковской сфере. Как сообщили 13 июня корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, в рамках следствия установлено, что в марте 2019 года подозреваемый незаконным путем завладел копией паспорта, принадлежащего жителю Калуги, который ранее неоднократно через интернет оформлял на свое имя кредит.

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Подделав паспорт и справки о доходах данного гражданина, злоумышленник обратился в финансовое учреждение и, предоставив фиктивные документы, получил на имя потерпевшего кредит в сумме 628 тысяч рублей.

В момент задержания подозреваемый вновь предпринял попытку оформить кредит в одном из банков, расположенных в соседнем регионе, предоставив при этом поддельные документы.

Следственным управлением УМВД России по городу Калуге в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

На время предварительного следствия мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области перед судом также предстанут восемь граждан, подозреваемых в мошенничестве в сфере кредитования. По версии следствия, находясь на территории города Балабаново, подозреваемые, имея в пользовании реквизиты и печати пяти различных юридических лиц, изготовили подложные справки о доходах на свое имя, копии трудовых договоров и трудовых книжек и предоставили их в местное отделение дополнительного офиса АО «Россельхозбанк».