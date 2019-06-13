Душанбе, 13 июня, 2019, 17:36 — ИА Регнум. Систему солнечного производства электроэнергии городскому родильному дому в Душанбе передало японское агентство международного сотрудничества (JICA), сообщает 13 июня агентство «ТаджикТА» со ссылкой на представительство JICA в Таджикистане.

Передача фотоэлектрической системы состоялась в рамках грантовой помощи агентства по международному сотрудничеству. Отмечается, что с момента запуска проекта солнечные батареи были установлены в трех больницах Душанбе.

В японском агентстве подчеркнули, что готовы и дальше сотрудничать с Таджикистаном в вопросе достижения энергетической безопасности путем диверсификации источников энергии.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля 2019 года посол Японии в Таджикистане Хаджимэ Китаока подписал семь новых проектов программ по безвозмездной помощи республике. Общая сумма грантов составит $558 тыс.

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