Екатеринбург, 13 июня, 2019, 17:21 — ИА Регнум. Министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов ответил на обвинения в двусмысленной демографической политике. Свое мнение чиновник высказал на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Джованни Баттиста Торрилья. Счастливая семья

Ранее врио главы Института философии и права Уральского отделения РАН Виктор Мартьянов заявлял, что власти ведут себя противоречиво: хотят увеличить количество населения и вместе с тем «сокращают модель социального государства». Министр отметил, что не считает, что в плане поддержки семей и рождаемости «вообще всё достаточно». Но сейчас на Среднем Урале выработаны серьёзные меры по поддержке многодетных семей, и они дают плоды, полагает чиновник.

«Мы имеем достаточно серьёзные размеры материнского капитала по сравнению с другими субъектами. Мера поддержки многодетных семей — самая динамично растущая, с точки зрения объема выделяемых ресурсов, по сравнению с другими социальными выплатами», — сказал Злоказов.

На данный момент материнский капитал в регионе равен 131 тысячам рублей. С 2012 года маткапитал получили более 64 тысяч раз. Сейчас в области проживает 55 тысяч многодетных семей (от трёх детей), их количество выросло в два раза за шесть лет.

Напомним, в 2018 году Свердловскую область настигла естественная убыль населения. При рождаемости в 50 тысяч 746 человек умерли 58 тысяч 323.