Вашингтон, 13 июня, 2019, 17:12 — ИА Регнум. Способность новейшего американского истребителя пятого поколения F-35 выполнять боевые задачи находится под большим вопросом технического характера, сообщает 13 июня Defense News.

(сс) U.S. Marine Corps, Lance Cpl. Amy PhanReleased F-35

По информации издания, которую Пентагон не торопится подтвердить или опровергнуть, у новейшего и самого дорогого в истории боевого самолёта выявились критические недостатки конструкции.

В частности, речь идёт о прочности планера и антирадарного покрытия, обеспечивающего истребителю малозаметность.

Издание утверждает, что во время полёта на сверхзвуковой скорости у истребителей F-35 разрушается стелс-покрытие, а также образуются структурные повреждения планера.

В результате таких конструктивных недостатков новейший боевой самолёт может летать на сверхзвуковой скорости только очень короткое время, то есть фактически короткими рывками. Иначе он будет обнаружен противником или получит серьёзные повреждения.

В подтверждение этих данных издание приводит тот факт, что Пентагон установил ограничения для полётов истребителей F-35B и F-35C на скорости, превышающей 1,2 Маха.

Как сообщало ИА REGNUM, малозаметные многофункциональные истребители-бомбардировщики F-35 Lightning II разработаны американской компанией Lockheed Martin с привлечением к финансированию этого проекта множества стран-сателлитов США.

Проект F-35 Lightning II на сегодняшний день считается самым дорогостоящим в истории авиастроения.

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