Москва, 13 июня, 2019, 17:10 — ИА Регнум. Законопроект, предусматривающий штраф в размере до 18 млн рублей за нарушения при хранении персональных данных, внесли в Госдумы депутаты, среди которых Виктор Пинский («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня.

Цитата из х∕ф «Матрица». Реж. братья Вачовски. 1999. США Матрица

В целом предлагается уточнить размеры санкций за правонарушения с учетом международного опыта, а также ввести административные штрафы за нарушение требований о локализации баз персональных данных граждан Российской Федерации на ее территории.

Поправками предлагается дифференцированная ответственность за нарушения при хранении персональных данных. Максимальное наказание предполагает штраф в размере до 18 млн рублей.

«Практика применения действующего законодательства свидетельствует о недостаточной эффективности существующих мер реагирования на правонарушения в сфере информационных технологий и распространения информации», — отмечают авторы поправок.