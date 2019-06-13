Ярославль, 13 июня, 2019, 17:02 — ИА Регнум. В Ярославской областной библиотеке имени Н.А. Некрасова 12−13 июля 2019 года пройдет II фестиваль «Ярославское книжное обострение». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил куратор проекта Иван Сычёв.

Библиотека им. Н.А. Некрасова

Центральным событием фестиваля станет выставка-продажа печатной продукции издательств всей России, которая впервые пройдет в формате open air — на территории прилегающего к областной библиотеке Бутусовского парка. Уже известно, что свои книги на фестивале представят московские издательства «Этерна», «Согласие», «Комикс Паблишер», «Универсалист», санкт-петербургское «Питер» и ярославское «Академия 76». С рядом других издательств сейчас ведутся переговоры об участии.

В рамках мероприятия запланированы презентации, работа интерактивной творческой площадки и дискуссии на острые темы.

«Одной из самых представительных станет детская площадка фестиваля, — отмечает куратор проекта — заведующий отделом литературы на иностранных языках Ярославской областной библиотеки имени Н.А. Некрасова Иван Сычёв. — Особое внимание мы хотим уделить современным комиксам. Сегодня издательства выпускают авторские графические романы российских независимых сценаристов и художников, которые экспертами оцениваются не просто как коммерческие проекты, а как новое направление в литературе. Одна из дискуссий фестиваля как раз будет посвящена данной теме».

В программе фестиваля также творческие встречи с начинающими писателями и известными авторами. В частности, свою книгу «Философия творческой личности» представит профессор кафедры культурологи Ярославского педагогического университета Татьяна Злотникова.