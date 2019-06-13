Рим, 13 июня, 2019, 16:52 — ИА Регнум. Число граждан, имеющих работу в Италии, по итогам первого квартала 2019 года увеличилось на 144 тысячи в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, сообщили в четверг, 13 июня, в национальной службе статистики Istat.

Исаак Бродский. Италия. 1911

Уровень занятости населения вырос на 0,1% и составил 58,7%.

10,4% граждан Италии числятся безработными (показатель снизился на 0,2% за квартал). 34,3% граждан статистики относят к категории «пассивных».