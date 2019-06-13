Переславль-Залесский, Ярославская область, 13 июня, 2019, 16:50 — ИА Регнум. 12 июня в Переславле-Залесском Ярославской области прошел фестиваль селедки «Царский Посол». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в НК «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое Кольцо».

Туристический центр «Сельдь Царский Посол»

Фестиваль посвящен традиционному местному блюду — переславской ряпушке, рыбе семейства сиговых, которая водится только в Плещеевом озере. В старину ряпушку поставляли к царскому двору и называли «царской сельдью», эти рыбы изображены на гербе Переславля-Залесского.

В этом году фестиваль отметил свое пятилетие. В этот день туристический центр «Сельдь Царский Посол», ставший главной точкой праздника, посетили более тысячи человек. На фестивале съели более 100 килограммов селедки.

Фестиваль селедки

Гостей фестиваля учили разделывать селедку, поедать ее целиком, как это делают в Голландии, угощали мороженым с селедочным вкусом. Праздник сопровождался барабанным шоу «Драмматика» и танцами девушек в голландских костюмах.