Курск, 13 июня, 2019, 16:49 — ИА Регнум. Врио губернатора Курской области Роман Старовойт пойдёт на губернаторские выборы в качестве кандидата «Единой России». Как сообщила пресс-служба регионального отделения партии, такое решение было принято на конференции 13 июня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Кандидата определили путём тайного голосования. За Романа Старовойта проголосовали 229 из 257 участников конференции. Также в голосовании в качестве возможных кандидатов в губернаторы фигурировали депутат Курской областной думы Валерий Мелихов и депутаты Курского городского собрания Вячеслав Хлопонин и Елена Цуканова.

«Для меня как для начинающего политика важно заручиться поддержкой и доверием. Теперь моя основная задача — оправдать это доверие. Те заявления, которые звучали в ходе встреч в рамках предварительного голосования, обязательно должны быть реализованы. Я искренне хочу изменить жизнь каждого земляка к лучшему, и на выборы иду с четким планом конкретных действий», — заявил Старовойт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Роман Старовойт был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области в октябре 2018 года. Он сменил на посту Александра Михайлова который управлял регионом с 2000 года.

Уроженец Курской области Роман Старовойт до назначения врио губернатора занимал должность заместителя министра транспорта РФ.