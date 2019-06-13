Киев, 13 июня, 2019, 16:45 — ИА Регнум. Киев получит больше материальной и технической помощи со стороны США, если ускорит реформирование секторов безопасности и обороны. Об этом 13 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов полковник запаса службы безопасности Украины Олег Стариков, комментируя подготовку визита в США украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Цитата из к/ф «Слуга народа». реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Владимир Зеленский

«Сегодня Сенат и Конгресс США рассматривают закон о финансировании по линии военно-технического сотрудничества с Украиной. Закладываются деньги в бюджет. Его увеличили на 50 млн. Это говорит о том, что американцы готовы нам оказывать помощь… Чем больше мы проведем реформ, тем большей будет помощь, сдаёмся — никакой помощи не будет», — предупредил Стариков.

Он советует главе генерального штаба вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку попросить Пентагон предоставить Киеву американские технологии по производству современной техники на предприятиях Украины.

«Мы должны взять технологии того, что сегодня не можем произвести. Нужно провести реформу «Укроборонпрома». В администрации Обамы и теперь в администрации Трампа заявляли, что без реформирования «Укроборонпрома» нам никто не даст никакие технологии. Это все уйдет в черную дыру. Нам нужно создать замкнутые циклы производства номенклатуры вооружений, которые мы можем у себя производить», — сказал Стариков.

При этом эксперт напомнил, что Украина нуждается в критических технологиях по строительству кораблей, в новых самолетах, средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), современных системах разведки, а также в зенитно-ракетных комплексах (ЗРК) «Patriot».

"У нас есть проблемы военно-морских и военно-воздушных сил… Нужно просить корабли, но мы также можем строить корабли на Николаевском судостроительном и на «Кузне на Рыбальском». В зенитно-ракетных войсках остались старые комплексы «С-122», «С-300». В принципе, они нормальные, они могут защитить от Военно-воздушных сил Российской Федерации. Но если РФ перейдет на пятые виды своих истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков, мы этим не сможем себя защитить. Тогда нам нужно перейти на «Петриот». Также есть проблемы с (РЭБ) и современными системами разведки», — добавил Стариков.

Он также напомнил, в 2019 году на Украине должны быть разделены должности командующего вооруженных сил Украины и начальника генштаба ВСУ.

«Согласно стратегическим документам и закону Украины о национальной безопасности должность начальника Генштба и командующего Вооруженных сил Украины должна быть разделена. Это обязательно. Это приведет к реформе вооруженных сил: переходу от прусской системы к английской системе… Министром обороны должно быть гражданское лицо», — подытожил Стариков.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне издание «Радио Свобода» проинформировала, что Конгрсс США может принять поправку к законодательству, которая позволит Вашингтону начать поставлять Украине ракет класса «земля-воздух». Поправка закона снимет запрет на продажу ракет для переносного зенитно-ракетного комплекса. Инициаторами данного проекта являются демократ Элионт Энгель и республиканец Майкл Маккол. Решение примут быстро и без усилий, но это не значит, что поставки вооружения будут сразу. Поскольку, сначала это предложение должен рассмотреть Пентагон. При этом в США есть два отдельных закона, которые увеличат ежегодную военную помощь Украине до 300 млн. долларов.

Напомним, 13 июня посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый заявил, что визит президента Владимира Зеленского в США и его встреча с американским президентом Трампом возможна после досрочных парламентских выборов в Украине 21 июля, пишет Укринформ.