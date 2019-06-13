Москва, 13 июня, 2019, 16:46 — ИА Регнум. Введение Вашингтоном санкций против участников проекта «Северный поток — 2» маловероятно, считает политолог Михаил Ремизов. Об этом он рассказал 13 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в рамках встречи со своим польским коллегой Анджеем Дудой президент США Дональд Трамп рассказал о возможности введения таких санкций.

Nord-stream2.com Трубопровод Северный поток — 2

«Ничего нового не прозвучало. Все эти позиции декларировались и ранее, — сказал Ремизов. — Заявление абсолютно логичное. Даже если новые санкции по поводу проекта «Северный поток — 2» вводиться не будут, такие заявления позволяют поддерживать фон негативных ожиданий, что является одной из целей санкционной политики. А бизнес закладывает риски в любые принимаемые на будущее решения. Даже если самих новых решений не принимается».

При этом эксперт уточнил, что, по его мнению, введение санкций против участников проекта «Северный поток — 2» не очень вероятно.

«Всё-таки проект уже в стадии зрелости, и если бы была готовность и решимость его сорвать, лучше было бы действовать раньше, — полагает эксперт. — Германия пока по этому вопросу занимает достаточно определённую позицию, и я думаю, что давление по проекту «Северный поток — 2» может быть одним из элементов переговорной позиции».

Кроме того, такого рода инструменты, как санкции, по мнению Ремизова, надо применять достаточно выверенно.

«Если переборщить, может произойти обвал всей системы отношений между США и Европой, — предупредил эксперт. — Трудно давить по всем форматам. По Ирану США настроены явно более решительно, чем по проекту «Северный поток — 2». Для них это более важный вопрос. Если оказывать давление по всем направлениям, есть риск сорвать резьбу».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Трампа, в США изучают возможность введения ограничительных мер против участников «Северного потока — 2».

«Мы (США) защищаем Германию от России, — сказал глава Белого дома США. — Россия за свой газ получает миллиарды и миллиарды долларов от Германии».