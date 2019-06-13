Москва, 13 июня, 2019, 19:54 — ИА Регнум. Версии ни МВД, ни СМИ в лице «Медузы» и «Коммерсанта» не вызвали доверия у читателей ИА REGNUM — такой вывод очевиден из результатов проведенного ИА REGNUM опроса.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Генеральное распределение ответов на вопрос №2: «В ситуации с Голуновым много неясного: МВД говорит одно, СМИ – другое. Кому Вы склонны больше верить: МВД или СМИ в лице «Медузы», «Коммерсанта» и пр.?», %

В сущности, для сторонних наблюдателей версии полиции и либеральных медиа оказались применно равноценны, практически половина опрошенных не верит ни той, ни другой стороне. И ладно бы люди не доверяли «Медузе» и «Коммерсанту», гораздо важнее, что они не доверяют МВД, потому что здесь уже вопрос не вкусовой, а государственный. И кто отвечает за усиление ответственности, неужто только два уволенных генерала? Опять же, что делать с каждым арестованным или отпущенным «за недоказанностью», — увольнять по его поводу по паре генералов?

Как бы то ни было, вопросов в деле Голунова осталось больше, чем ответов.

Подробно о результатах опроса читайте здесь: Властный прогиб не засчитан: Голунова отпустили, а осадочек остался