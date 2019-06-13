Астана, 13 июня, 2019, 16:26 — ИА Регнум. Объем инвестиций в основной капитал в Казахстане по итогам января-мая 2019 года составил 3,88 трлн тенге ($10 млрд), что на 7,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 13 июня сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

Югасов Владимир ИА REGNUM Казахстан

В ведомстве отметили, что объем промышленного производства вырос на 2%, до 11,84 трлн тенге ($30,8 млрд), в горнодобывающей промышленности производство выросло на 0,7%, в обрабатывающей промышленности — на 3,6%, в электроснабжении, подачи газа и пара — на 1,3%.

Объем валового выпуска продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства вырос на 3,7%, до 825 млрд тенге ($2,14 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-апреля 2019 года объем инвестиций в основной капитал в Казахстане составил 2,91 трлн тенге ($7,7 млрд по курсу на 15 мая), что на 6,7% больше, чем годом ранее.