Ярославль, 13 июня, 2019, 16:08 — ИА Регнум. Эти цифры были озвучены 13 июня в Ярославской областной думе, где прошли депутатские слушания «О положении дел в агропромышленном комплексе Ярославской области и перспективах развития сельских территорий», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославская облдума Депутатские слушания

На слушаниях присутствовали областные депутаты, представители регионального правительства, руководители сельхозпредприятий. Собравшихся приветствовал председатель думы Алексей Константинов.

— Сельское хозяйство и потребительский рынок формируют 25% всего валового регионального продукта и обеспечивают более 20% отчислений в консолидированный бюджет области. В прошлом году на все формы господдержки АПК было направлено около 1 миллиарда 200 миллионов рублей, больше 500 миллионов из которых выделены из областного бюджета. Но, несмотря на все достижения и очевидные успехи, мы понимаем, в отрасли сохраняется и ряд нерешенных вопросов. Обсудить хотя бы часть из них — вот задача сегодняшнего мероприятия, — отметил Алексей Константинов.

Заместитель председателя правительства области Валерий Холодов доложил об основных показателях по различным отраслям сельского хозяйства за 2018 год.

Так, было отмечено, что в прошлом году в регионе увеличилась доля прибыльных предприятий. На 2,5% вырос объем производства сельскохозяйственной продукции. Больше стала и среднемесячная заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве. Она увеличилась на 12% и составила 26 600 рублей.

Озвучил Валерий Холодов также проблемы, с которыми сталкиваются сельхозтоваропроизводители, и сформулировал задачи, которые предстоит решить депутатам и правительству области в ближайшие годы в рамках государственной программы комплексного развития сельских территорий.

Председатель комитета по аграрной политике думы Михаил Боровицкий также проанализировал положение дел в сельском хозяйстве.

— Мы можем отметить не только рост количественных показателей по ряду направлений, но и качественные изменения, связанные с использованием новых технологий и техники. Однако есть целый комплекс проблем, на которые, я считаю, необходимо обратить серьезное внимание. В частности, я говорю о недостаточной государственной поддержке сельхозпроизводителей, недоступности к банковским кредитам и лизингу, изношенности машинно-тракторного парка. Если мы хотим иметь сильную отрасль, то необходимо усиливать помощь селянам, — сказал Михаил Боровицкий.

Среди гостей слушаний были руководители крупных фермерских хозяйств. В своих выступлениях они отмечали проблемы с реализацией произведенной сельхозпродукции на территории области, ростом цен на топливо и энергоносители и необоснованностью налоговых ставок.

В результате обсуждения была принята резолюция, в которой были учтены прозвучавшие на слушаниях предложения. Правительству региона было рекомендовано активизировать работу по техническому и технологическому перевооружению АПК, обеспечить рост финансирования отрасли животноводства, а также доли закупки продукции местных производителей для социальных объектов области с 41 до 50%. Кроме того, предложено увеличивать ежегодно уставной капитал областного лизинга (ОАО «Ярославльагропромтехснаб») в размере не менее, чем на 150 миллионов рублей.

Также было решено ускорить разработку изменений в федеральное законодательство, касающихся снижения налоговой нагрузки для сельхозтоваропроизводителей.

— Сегодня мы впервые провели депутатские слушания по теме сельского хозяйства и развития сельских территорий. Мы понимаем, как много проблем накопилось в этой отрасли за долгие годы. И от нас в том числе зависит, как мы будем их решать, — резюмировал заместитель председателя думы Сергей Якушев.

Он выразил надежду, что очередное широкое обсуждение темы сельского хозяйства состоится перед принятием бюджета 2020 года.