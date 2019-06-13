Москва, 13 июня, 2019, 16:01 — ИА Регнум. Эксперимент по введению в РФ курортного сбора оказался неудачным, поэтому его следует как можно скорее прекратить на федеральном уровне. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня, об этом журналистам заявил глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM На пляже в Гурзуфе. Крым

Речь идет о новом сборе, который мог появиться с 2018 года в четырех регионах РФ — Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму. Так, граждане, которые приезжают в эти регионы более чем на 24 часа, должны уплатить 50 рублей в сутки за время пребывания в субъекте РФ. Собранные средства должны пойти на развитие туристической инфраструктуры в регионе.

«Эксперимент с курортным сбором пора заканчивать и на федеральном уровне. Побор вызывает недовольство как граждан, так и представителей бизнеса, которые вынуждены взимать эту дань с туристов. Доходы регионов от введения курортного сбора несопоставимы с имиджевыми потерями. Этот квазиналог лишь снижает привлекательность отечественных курортов в сравнении с зарубежными», — заявил Миронов.

Так, по его словам, туроператоры уже жалуются, что граждане сокращают время своего пребывания на отдыхе, чтобы не платить лишние деньги. При этом российские курорты так и не стали привлекательнее для граждан страны — чаще всего на отдых люди все еще отправляются в Турцию или в другие популярные зарубежные страны.

Кроме того, подчеркнул Миронов, вопрос целесообразности сбора уже поднимается на уровне законодательного собрания Алтайского края, а в Крыму его так и не ввели.

«На днях представители оппозиции, в том числе нашей фракции «Справедливая Россия», в заксобрании Алтайского края подняли вопрос об эффективности курортного сбора. На уровне краевого парламента будет создана рабочая группа для оценки этого эксперимента. Надеюсь, что в итоге региональные депутаты решат его отменить», — отметил Миронов.

Так, по его данным, по итогам первого года действия эксперимента в бюджет Алтайского края поступило порядка 18 млн рублей. Бюджету Крыма курортный сбор мог бы дать порядка 50 млн рублей, но власти региона сочли, что туристическая инфраструктура полуострова еще достраивается и вводить дополнительный сбор нецелесообразно. Предполагается, что он появится в Крыму в 2021 году.

«Крымские власти рассудили абсолютно правильно, при нынешнем состоянии инфраструктуры нельзя взимать курортный сбор. И это состояние должны улучшать не туристы. Развитием российских курортов должно заниматься государство, в рамках профильных федеральных программ и федерального финансирования. Нельзя перекладывать эти расходы на граждан, им это не нужно, они лучше в Турции отдохнут», — подчеркнул Миронов.