Уэст-Бромидж, Великобритания, 13 июня, 2019, 15:49 — ИА Регнум. Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной Хорватии Славен Билич возглавил «Вест Бромвич Альбион». Об этом 13 июня сообщается на сайте клуба.

Fclm.ru Славен Билич

Отмечается, что 50-летний хорватский тренер подписал с клубом из Чемпионшипа контракт, рассчитанный на два года.

Напомним, на протяжении своей тренерской карьеры Билич возглавлял сборную Хорватии, а также московский «Локомотив» и лондонский «Вест Хэм Юнайтед».

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