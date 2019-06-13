Москва, 13 июня, 2019, 16:18 — ИА Регнум. В Москве проходят состязания исторической реконструкции в рамках фестиваля «Времена и Эпохи», сообщает корреспондент ИА REGNUM. 12 июня начался турнир святого Георгия.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Инструктор отмечаеет пройденный курс военной подготовки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Участник фестиваля

Самая масштабная площадка фестиваля «Времена и эпохи» в музее-заповеднике «Коломенское» представляет собой военно-полевой лагерь XVI—XVII веков. Посетители фестиваля проходят обучение по владению оружием эпохи Ренессанса. Инструкторы показывают приёмы владения пикой, мушкетом и клинковым оружием 400-летней давности. После прохождения серии мастер-классов капитан «наёмников» лично вручает грамоту о воинской квалификации и ставит на ней сургучную печать.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мастер-класс по стрельбе из средневекового оружия

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Детали средневекового костюма

Инструкторы, проводящие мастер-классы, одеты в костюмы времен Тридцатилетней войны, что создаёт атмосферу того времени. Они подробно отвечают на вопросы гостей, связанные с историей, костюмами и бытом.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Средневековый лагерь

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Средневековый лагерь

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мастер-класс по стрельбе из средневекового оружия

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мастер-класс по ведению боя средневековым оружием

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мастер-класс по ведению боя средневековым оружием

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жена капитана готовит сургуч для печатей

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Две средневековые монеты выдаваемые в награду за годовую военную службу

Турнир святого Георгия проходит не первый год, это единственный в России международный рыцарский турнир, посвященный реконструкции средневекового турнира и в деталях восстанавливающий мир той эпохи. 12 рыцарей в течение пяти дней участвуют в состязании: Главная дисциплина это — «джостинг» или «сшибка на копьях», когда два рыцаря скачут на конях в седле в боевых доспехах и пытаются переломить своё копье о щит противника. Цельнодеревянное копьё сделано из пихты нулевого сорта и оснащено металлическим наконечником.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мастер-класс по ведению боя со средневековым оружием

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Инструктаж перед мастер-классом

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Участник фестиваля

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зона пыток

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Участник фестиваля

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрители рыцарского Турнира святого Георгия

Состязание «меле» или «свалка по-старинному» — это две группы рыцарей сражаются за знамя противника. Skill at arms — это соревнование, где проявляется мастерство всадника. В дисциплине соревнуются в умении владении оружием, в мастерстве управления боевым конем, 8−10 упражнений выполняются в галопе. Кроме того, на турнире предусмотрены пешие поединки на топорах-полэксах и мечах-федершвертах.

Фестиваль «Времена и эпохи» проходит в Москве на 40 площадках при участии двух тысяч реконструкторов с 7 по 16 июня 2019 года.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Участник фестиваля. Чума

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрители рыцарского турнира на фестивале