Санкт-Петербург, 13 июня, 2019, 15:28 — ИА Регнум. Главным итогом дела Кокорина и Мамаева должно быть не количество месяцев, которые они проведут в заключении, а осуществление принципа неотвратимости наказания, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 13 июня, глава редакционного совета издательского дома «Спорт: день за днем» Сергей Бавли, комментируя заявление Александра Кокорина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Кокорин в суде

Как сообщалось ранее, нападающий «Зенита» попросил суд «о справедливости» и призвал при принятии решения «опираться на Уголовный кодекс». Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в свою очередь назвал судебный процесс «позором».

"Сколько лет или месяцев они получат — это не главное. Возможно (учитывая, что тяжких телесных повреждений ни у кого из пострадавших не было), они уже своё и отсидели.

Но главное состоит в том, чтобы все граждане страны могли увидеть: миллионы долларов не освобождают от ответственности, одинаковой для всех и неотвратимой.

Одна из самых противных частей этой истории состоит в том, что четверо молодых спортсменов, двое из которых профессионалы, нападают все на одного. Это извращает идею спортивного воспитания и спорта вообще», — отметил Сергей Бавли.