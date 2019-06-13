Дар-эс-Салам, Танзания, 13 июня, 2019, 15:33 — ИА Регнум. Индонезийская культура была широко представлена народу Танзании в рамках мероприятий, посвященных Дню культуры Индонезии, сообщает Antaranews.

(сс) Christopher Michel Индонезийская культура

Известно, что в этом мероприятии, организованном посольством Индонезии в Дар-эс-Саламе, приняли участие около 250 граждан Танзании, представляющих различные слои общества, включая студентов, чиновников и предпринимателей.

В своем вступительном слове посол Индонезии в Танзании Ратлан Пардеде заявил, что мероприятие направлено на улучшение социально-культурных отношений между странами.

«День культуры Индонезии — это один из способов познакомить жителей Танзании с индонезийской культурой, искусством и традиционной кухней», — отметил посол.

Издание отмечает, что посольство Индонезии в Дар-эс-Саламе привержено постоянному улучшению отношений в области экономики, политики и культуры с Танзанией, Руандой, Бурунди и Коморскими Островами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Индонезии в ЮАР Салман Аль-Фариси заявил, что индонезийское посольство стремится объединить усилия деловых кругов Индонезии и стран Африки по налаживанию сотрудничества в области разработки лекарств.

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