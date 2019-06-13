Москва, 13 июня, 2019, 15:32 — ИА Регнум. Сокращение нормированного рабочего времени во всём мире идёт рука об руку с усилением эксплуатации наемных работников, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 13 июня, комментируя слова премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о переходе мировой экономики к четырёхдневной рабочей неделе.

Эдвард Мунк. Рабочие на пути домой. 1915

«Тема сокращения рабочей недели в РФ несколько запоздала, потому что на Западе её стали муссировать уже лет десять назад, — сказал Кагарлицкий. — И, кстати говоря, в чём парадокс, правящие круги в большинстве развитых стран начали эту тему поднимать именно в тот момент, когда структура рабочего времени изменилась, и значение фиксированного рабочего времени перестало быть таким большим. То есть формально это объясняется ростом производительности труда, но в действительности ситуация несколько иная».

Данная мера, как сказал эксперт, может быть использована в борьбе с безработицей.

«Вы сокращаете рабочую неделю у людей, который работают формально, а тот лишний рабочий день, в который всё равно должны работать, заполняете фрилансерами и неформальной занятостью, — объяснил Кагарлицкий. — В итоге со временем деление на рабочее и нерабочее время начинает размываться».

Строго говоря, по словам Кагарлицкого, вопрос о строго фиксированном рабочем времени имеет значение для индустриального производства.

«Во всех остальных случаях мы имеем дело с ненормированным рабочим временем, и сейчас, когда много работы делается на дому, с помощью компьютеров, деление на официальное и неофициально рабочее время размывается, — сказал эксперт. — Пронормировать рабочее время становится трудно. Таким образом, сокращение нормированного рабочего времени идёт рука об руку с усилением эксплуатации. Всё потому, что важным становится не то, сколько времени вы формально числитесь на работе, а то, какое количество труда от вас требуется для получения вашей заработной платы. Это так называемое «усиление гибкости рабочей силы» — любимая неолиберальная тема, чтобы люди работали больше за меньшие деньги».

Подытоживая сказанное, эксперт уточнил, что гораздо более рациональная мера — это сокращение не рабочей недели, а продолжительности рабочего дня.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, выступая на Международной конференции труда, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что не исключает в перспективе перехода мировой экономики к четырёхдневной рабочей неделе.

По мнению премьер-министра, к подобным переменам приводит технологический прогресс, обеспечивающий такие явления, как «гибкие графики, дистанционные форматы, вызов сотрудников по мере необходимости».