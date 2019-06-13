* запрещённая в России организация

Яунде, 13 июня, 2019, 15:28 — ИА Регнум. Около 300 террористов «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на жителей острова на озере Чад на севере Камеруна. В результате атаки погибли 24 человека, среди них — 16 солдат армии Камеруна, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление властей от 12 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Террористы

По предварительным данным, инцидент произошел в воскресенье, 9 июня. Нападавшие прибыли на лодках и атаковали восемь военных блокпостов, сообщил мэр острова Дарак Али Рамат. Между военными и нападавшими началась перестрелка, которая продолжалась в течение двух часов.

Министерство обороны страны сообщает о 64 погибших членах организации «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Базирующаяся в Нигерии группировка в течение десятилетия борется за создание исламского халифата.

В результате деятельности террористов «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибло более 30 000 человек, миллионы человек были вынуждены бежать. Деятельность террористов сосредоточена вокруг озера Чад — в Камеруне, Нигере и Чаде.