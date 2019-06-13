Бишкек, 13 июня, 2019, 15:16 — ИА Регнум. Киргизия и Казахстан должны наладить реализацию достигнутых ранее договоренностей. Об этом 13 июня заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с главой Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

Korda.kz Касым-Жомарт Токаев и Сооронбай Жээнбеков

Токаев считает, что встреча в Бишкеке, которая является первым официальным визитом главы государства после инаугурации, имеет символическое значение.

Жээнбеков, в свою очередь, поздравил президента Казахстана с победой на выборах и выразил уверенность в дальнейшем укреплении связей двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Киргизию для участия в саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества.