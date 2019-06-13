Москва, 13 июня, 2019, 15:13 — ИА Регнум. Российская сторона рассчитывает на запуск устойчивого процесса обсуждения с США ситуации в области обеспечения стратегической стабильности. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM Сотрудничество

Рябков выразил надежду, что начинается более или менее устойчивый процесс обсуждения аспектов, касающихся обеспечения стратегической стабильности, после того как в Праге состоялись его переговоры с замглавы Госдепартамента США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

Дипломат отметил также, что Москва будет добиваться от американской стороны по меньшей мере профессиональных предметных пояснений в рамках этого обсуждения. Поле для дипломатической работы обширное, вопрос заключается в том, есть ли соответствующая политическая воля у Вашингтона, добавил Рябков.

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