Мехико, 13 июня, 2019, 15:14 — ИА Регнум.

В Мексике обнаружена единственная известная на сегодняшний день аудиозапись с голосом, предположительно принадлежавшим художнице Фриде Кало (1907−1954). Об этом 12 июня сообщила Национальная фонотека Мексики на своей официальной странице вTwitter.

Фрида Кало

Магнитофонная запись обнаружена среди 146 тыс. материалов из архива радиостанции Televisa, переданных для оцифровки. Это отрывок из радиопередачи, в котором, как утверждается, Кало описывает портрет своего супруга, живописца Диего Риверы. Затем ведущий говорит, что это «голос, которого больше не существует — голос Фриды Кало». Он был записан в 1953 или 1954 году, а радиопередача была подготовлена после смерти художницы. Пленка пройдет дополнительные экспертизы, чтобы убедиться в подлинности находки.

До сих пор голос самой знаменитой художницы Мексики был тайной для общественности. Как сообщало ИА REGNUM, минувшей зимой в Москве прошла выставка «Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера. Живопись и графика из музейных и частных собраний», где были выставлены более 90 полотен.