Хертогенбос, Нидерланды, 13 июня, 2019, 15:02 — ИА Регнум. Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Австралии Дестани Айавой во втором круге турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды). Встреча, продолжавшаяся 55 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:1.

Www.wtatennis.com Вероника Кудерметова

Кудерметова пять раз подала навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, три ошибки на подаче и ни одного брейка.

В третьем круге Кудерметова сыграет с бельгийской теннисисткой Гретье Миннен.

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