Люксембург, 13 июня, 2019, 15:07 — ИА Регнум. Италия должна будет принять «существенные поправки» в свой государственный бюджет, если она хочет достичь бюджетные целевые показатели на 2019 год, согласованных с Европейской комиссией в декабре прошлого года, заявил в четверг, 13 июня, вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, предает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Выступая перед встречей министров финансов еврозоны, на которой комиссии будет обсуждаться ситуация в связи со все увеличивающимся долгом, Домбровскис сказал, что он встретится отдельно с итальянским экономистом, министром экономики и финансов Джованни Триа, чтобы обсудить, какие меры в данной ситуации может предложить Рим.