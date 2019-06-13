Вильнюс, 13 июня, 2019, 14:52 — ИА Регнум.

Никита Устинов ИА REGNUM Засуха

Аномальная жара, которая стоит в Литве уже больше недели стала причиной обмеления рек в некоторых местах на метр, что уже рассматривается, как ситуация, на грани чрезвычайной, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Запасов пресной воды пока достаточно, экологи также не наблюдают критических изменений в подземных водах, однако на уровне министерства защиты окружающей среды рассматривается возможность в случае критической ситуации обратиться за помощью к Белоруссии.

По прогнозам гидрометеорологов, температура свыше 30 градусов или близко к этой отметке будет сохраняться ещё минимум неделю, а сегодня в Литве уже зафиксирован абсолютный рекорд температуры в +35,6 градусов по Цельсию.

«Если вы видели, и в Вильнюсе река Нярис (Вилия в Белоруссии) обмелела, и здесь следует заметить, что Белоруссия, где под Минском имеется огромный резервуар воды, из которого обеспечивается водой весь Минск, осуществляет постоянный надзор за этим резервуаром, чтобы поддерживать (уровень) воды, и мы видим, что они выпустили в низовья очень мало воды. Обмеление было на метр, слава богу, в эти дни мы заметили на границе повышение», — сказал сегодня в эфире радиостанции Žinių radijas министр защиты окружающей среды Кястутис Мажейка. Его слова цитирует новостное агентство BNS.

«В худшем случае мы готовы обратиться к Белоруссии, чтобы они выпустили чуть больше воды», — добавил министр.