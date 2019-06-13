Киев, 13 июня, 2019, 14:52 — ИА Регнум. Украина может стать членом Евросоюза не раньше 2035 года, заявили министр иностранных дел Украины Павел Климкин 13 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Если настроения внутри ЕС сбалансируются, балканские страны успешно интегрируются в 2025 году, а также другие звёзды и планеты станут в благоприятные евроинтеграционные позиции, то после 2025 года у нас появится реальный шанс получить европейскую перспективу», — рассказал он.

Климкин добавил, что с момента подачи заявки на вступления до завершения этого процесса обычно проходило около десяти лет.

«Поэтому считаем, здесь ничего сверхсложного, школьная арифметика: +/-2035 год», — подытожил он.

Напомним, во время избирательной кампании экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в 2024 году Украина подаст заявку на вступление в ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли заявил, что двери перед Украиной открыты, однако реальных перспектив вступления в Евросоюз у неё нет.

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