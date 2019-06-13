Оренбург, 13 июня, 2019, 14:47 — ИА Регнум. Вопрос о переходе на четырёхдневную рабочую неделю пока находится на уровне «размышлизмов». Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель Федерации профсоюзов Оренбургской области Ярослав Чирков.

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие. 1926

«Пока это всё «размышлизмы на тему.». Переход на четырёхдневку может происходить только при условии сохранения уровня оплаты труда и гарантий работникам. Для начала нужно повысить производительность труда путём технологического перевооружения. Также сокращение рабочих дней может привести к повышению безработицы, а значит спекуляций работодателями по уровню оплаты за труд», — отметил эксперт.

«Стоит обратить внимание, что количество рабочих мест снижается сегодня. И пока действенных мер, госполитики по созданию новых рабочих мест нет. Пугает, что на фоне этого заявления Медведева уже звучат предложения «горе-экономистов» упрощать процедуры увольнения работников. Профсоюзы против этого», — добавил профсоюзный лидер.

Ярослав Чирков также добавил, предложение Медведева не коррелирует с национальным проектом по повышению производительности труда и поддержке занятости. Напомним, вопрос о возможном переходе на «четырёхдневку» был затронут в Женеве. В своём выступлении на Международной конференции труда глава российского правительства Дмитрий Медведев не исключил, что в будущем произойдёт переход на четыре рабочих дня в неделю.