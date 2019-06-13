Анкара, 13 июня, 2019, 16:18 — ИА Регнум. Кандидат правящей Партии справедливости и развития Турции в Стамбуле Бинали Йылдырым заявил: «К сожалению, выборы в Стамбуле не смогли завершиться. Всплыло множество фактов подтасовок голосов».

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Бинали Йылдырым, в частности, отметил: «Было решено повторно провести подсчет голосов. При пересчёте всего лишь 10% голосов отрыв упал с 29 тысяч до 13 тысяч. Все вы знаете математику. Разницу между кандидатами составляет 13 тысяч голосов. Как ни считай, наши голоса увеличиваются, а наших противников — снижаются. Разве это нормально? Разве они вопрошают, как и где голоса были украдены?»

Политик продолжил: «Если при пересчёте голосов к моим добавляется ещё 16 тысяч, значит, они были украдены. Другого объяснения нет. Если бы нам удалось пересчитать все голоса, оснований для проведения выборов заново не осталось. Зная это, наши противники выступили решительно против полного пересчета».