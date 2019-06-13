Анкара, 13 июня, 2019, 16:29 — ИА Регнум. Пресс-служба министерства обороны Турецкой Республики сообщает о том, что в рамках операции «Коготь» в районе Хакурк на севере Ирака авиаударом ВВС Турции уничтожены убежища, укрытия и склады с боеприпасами боевиков террористической группировки Рабочая партия Курдистана. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в результате операции «Лапа», начатой 27 мая 2019 года, было уничтожено 100 пещер-зимовок и укрытий террористов, а также обезврежено 77 заложенных мин и самодельных взрывных устройств. Кроме того, подразделениями вооруженных сил Турции были нейтрализованы 43 боевика. Обнаружено и изъято большое количество оружия, боеприпасов и предметов первой необходимости.