Анкара, 13 июня, 2019, 14:45 — ИА Регнум. Министр юстиции Турецкой Республики Абдулгамит Гюль после встречи с генеральным прокурором США Уильямом Барром заявил, что Турция не откажется от своего требования по экстрадиции Фетхуллаха Гюлена, руководителя одноименной террористической организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Фетхуллах Гюлен

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Абдулгамит Гюль подчеркнул, что США должны были выдать Гюлена в соответствии с международными соглашениями и договоренностями, достигнутыми Турцией и США. Он отметил, что Турция не приемлет того, что США до сих пор не сделали шагов в этом направлении. Министр продолжил: «Мы не можем смириться с тем, что этот вопрос так и не был передан на рассмотрение суда несмотря на то, что США были предоставлены направленные турецкими судебными органами доказательства, документы и запрос с требованием выдачи Фетхуллаха Гюлена». Абдулгамит Гюль добавил, что Турция ожидает от США необходимых шагов на этом направлении в ближайшее время. Министр резюмировал: «Американским властям также были переданы доказательства, полученные на этапе судебного расследования. Поэтому Турция требует сделать те шаги, которые должны быть предприняты в любом правовом государстве. Мы требуем выдачи Гюлена и исполнения приговора турецкого суда».