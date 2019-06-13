Анкара, 13 июня, 2019, 15:50 — ИА Регнум. Рабочая партия Курдистана по результатам операций сил безопасности Турции, приведшим к значительному прогрессу в вопросе противодействия терроризму, оказалась зажата в угол. Ответственность за нападение на 6 турецких граждан, ушедших в лес близ села Юкарыолек собирать дрова, источники террористов возлагают на турецких военнослужащих.

Члены Рабочей партии Курдистана

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, террористы внезапно открыли огонь по мирным и не представлявшим опасности гражданам из автоматического оружия. В результате тяжёлые ранения получил Давут Чошкун, 24-летний студент Университета Битлис Эрен, приехавший в село для того, чтобы помочь своей семье в хозяйстве. Несмотря на все усилия врачей, раненый скончался в Государственной больнице Битлиса. Террористическая группировка попыталась направить возмущение населения региона на подразделения сил безопасности Турции, которых она обвинила в нападении. Высшие чины правоохранительных органов Турции не раз подчеркивали, что подобные кощунственные и провокационные действия уже становятся для террористов обыденными.