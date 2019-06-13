Москва, 13 июня, 2019, 14:51 — ИА Регнум. Реформа государственного управления в сочетании с исполнением национальных проектов может простимулировать рост экономики РФ. Сами нацпроекты темпов экономического роста не повысят, так как их назначение иное, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью, опубликованном 13 июня порталом «Будущее России. Национальные проекты».

Ken Teegardin Экономика России

Нацпроекты направлены на улучшение благосостояния и качества жизни людей, напомнил он. Некоторые из них, например, «Производительность труда» и проект по поддержке малого и среднего бизнеса, помогут в повышении темпов роста экономики, но они ориентированы на такую цель частично.

Для стимулирования роста экономики нужны меры вне нацпроектов, такие как защита прав собственности и развитие финансовых институтов, отметил Кудрин и предложил ставить вопрос иначе:

«Повлияют ли на рост экономики исполнение национальных проектов и реформа государственного управления, которая в нацпроектах пока не заложена?»

Скорее всего, тогда все получится, заключил глава Счетной палаты.

Как сообщало ИА REGNUM, Кудрин отметил необходимость постоянной перепроверки и перенастройки современных моделей стратегического управления. В существующем виде система нацпроектов такой гибкости не предполагает, сказал он.