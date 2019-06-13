Кампала, 13 июня, 2019, 14:46 — ИА Регнум. В Уганде умер второй человек, заразившийся лихорадкой Эбола, об этом 13 июня сообщает Reuters.

(сс) UNMEER. Simon Ruf Вирус Эбола

Еще двое остаются в тяжелом состоянии, в настоящий момент они находятся в реанимации. Как отмечают чиновники из министерства здравоохранения, зараженные прибыли в страну из Демократической Республики Конго (ДРК).

Напомним, в августе 2018 года в ДРК разразилась эпидемия лихорадки Эбола. В настоящее время вирус поразил свыше 2 тыс. человек, из которых порядка 1 тыс. 400 человек погибли.

Власти Уганды объявили чрезвычайное положение в связи с угрозой проникновения пандемии на ее территорию. В настоящее время продолжается кампания по вакцинации населения.