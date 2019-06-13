Каир, 13 июня, 2019, 17:01 — ИА Регнум. 12 июня руководство египетского университета Аль-Азхар осудило штурм сотен израильских поселенцев, находящихся под защитой израильской полиции, священной мечети Аль-Акса. Об этом сообщает египетское новостное издание «Al Ahram».

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль и Палестина

Напомним, что днем ранее несколько сотен израильских поселенцев ворвались в священный комплекс мечети Аль-Акса через ворота Баб Эль-Магареба и приступили к отправлению там собственных религиозных ритуалов.

В своем заявлении руководство Аль-Азхара поднимает вопрос о все набирающем стремлении Израиля к иудаизации Иерусалима и изменения его арабской идентичности и призывает международное сообщество незамедлительно принять меры, чтобы остановить израильские нападения на город и его священные места.