Каир, 13 июня, 2019, 16:22 — ИА Регнум. 12 июня Национальный регуляторный орган Египта по телекоммуникациям (НРОТ) заявил, что на компанию Vodafone Egypt был наложен штраф в размере 600 000 долларов за прекращение оказания услуг связи своим клиентам на несколько часов. Об этом сообщает египетское новостное издание Al Ahram.

Vodafone Egypt

В официальном заявлении для прессы НРОТ заявил, что наложил штраф на компанию после того, как компания на несколько часов прекратила оказывать услуги связи большому количеству своих клиентов из различных районов страны в преддверии важного исламского праздника Ид аль-Фитр.

Власти подчеркнули необходимость выплаты компенсации пострадавшим клиентам, требуя, чтобы Vodafone предоставила НРОТ механизмы для решения подобных проблем в будущем.