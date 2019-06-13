Исламабад, 13 июня, 2019, 14:27 — ИА Регнум. Согласно данным доклада Pakistan Economic Survey, уровень грамотности в Пакистане в 2017—2018 гг. достиг 62,3%.

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1898

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, с 2014—2015 гг. доля людей, умеющих читать и писать, увеличилась всего на 1,6 процентных пункта. По-прежнему, в стране сохраняется значительный разрыв между женщинами и мужчинами: 72,5% мужчин владеют грамотой, тогда как среди женщин только 51,8% умеют читать и писать. Столь же серьезный разрыв наблюдается в грамотности города и деревни: 76,6% и 51,8%. По показателям грамотности Пакистан по-прежнему остается в числе наименее продвинутых стран.

Кроме того, согласно Pakistan Economic Survey, с 2014—2015 гг. доля расходов на образование в ВВП страны увеличилась с 2,2% до 2,4%. Однако, несмотря на увеличение, цифра остается недостаточной: международные эксперты советуют довести долю до 4% ВВП.