Санкт-Петербург, 13 июня, 2019, 14:17 — ИА Регнум. Постоянные изменения в системе налогообложения не идут на пользу экономике, к тому же при превышении определенного совокупно уровня налогов бизнес начинает уходить в тень, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 13 июня, президент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Александр Ходачек, комментируя инициативу Анатолия Чубайса о введении нового налога.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анатолий Чубайс

Как сообщалось ранее, по мнению главы Роснано, в России нужно ввести углеродный налог. Это будет стимулировать промышленников снижать объем выбросов, а в конечном счете позволит также не потерять экспорт в некоторые страны, отметил Чубайс. На первом этапе ставки налога должны быть минимальными, полагает глава Роснано.

«Однажды в Англии с целью пополнения казны придумали новый налог — на окна. Граждане начали их забивать, утверждая, что не пользуются этими окнами.

Нельзя все время менять систему налогообложения. К тому же если налоговая нагрузка начинает превышать 23−23%, то бизнес начинает уходить в тень.

Хотя цели, конечно, всегда декларируются благие», — отметил Александр Ходачек.