Москва, 13 июня, 2019, 14:28 — ИА Регнум. Своими воспоминаниями об известнейших программах советского телевидения поделились участники пресс-конференции, прошедшей 10 июня в пресс-центре ИА REGNUM. Поводом стал выход книги Марии Магронт «История телевидения. Как зарождались культовые программы», посвященной легендарным отечественным телепрограммам — «А ну-ка, девушки», «От всей души», «Счастливый случай», «Что? Где? Когда?», «Любовь с первого взгляда».

ИА REGNUM «История создания телевидения. Как рождались культовые программы»

«Эта книга появилась благодаря воспоминаниям, эмоциям, интервью и рассказам создателей этих программ», — подчеркивает Мария Магронт.

По словам Рамиля Фасхутдинова, генерального директора издательства «БОМБОРА» в книжном бизнесе, как и в любом другом, сейчас наступила другая эпоха — стало дешевле покупать нечто где-то на Западе:

«Эта книга уносит нас в эпоху, когда не было ничего западного. Не было возможности купить лицензию в Голландии, США, Англии, нужно было придумывать что-то самостоятельно».

В этой книге, подчеркивает Рамиль, описано появление уникальных программ советского телевидения в эпоху, когда люди не копировали, а придумывали свое. Эта тема уникальности и самостоятельности звучала в выступлениях и других участников мероприятия. Владимир Акопов, автор и режиссер «А ну-ка, девушки!», режиссер программ «От всей души», «Будильник», «Счастливый случай», «Клуб путешественников», первых телемостов «Контакт», считает, что у современного телевидения есть принципиальное отличие от телевидения советской эпохи:

«Режиссер рос в редакции. Сегодня вы закончили вуз, пришли, и вам предлагают как режиссеру лицензионную программу, где уже всё расписано. Вам, режиссеру, нечего делать. Вы никогда в жизни не будете режиссером, потому что вы в лучшем случае — ассистент режиссера, который будет выполнять написанное, а режиссер — это человек, который может придумать и родить что-то новое. Так вот: этого нет в сегодняшнем телевидении. И эта самая большая беда».

Телевидение в эпоху создания легендарных программ переживало свой золотой век, уверена Наталия Стеценко, генеральный директор телекомпании «ИГРА — ТВ», соавтор и первый редактор программы «Что? Где? Когда?», академик Академии российского телевидения, почетный президент Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?», обладатель премии ТЭФИ за личный вклад в развитие российского телевидения.

«Нам очень повезло, потому что мы — творили… Когда сегодня с радостью говорят, что купили лицензию программы «Голос», то я сразу вспоминаю программу «Алло, мы ищем таланты». Это было то же самое: декорации — огромная пластинка на сцене, приезжали люди со всей страны. Всё это мы творили на коленке, в сквере, и придумывали сами… И звезд не брали — их создавали».

Рассказы и живые эмоции создателей всем известных передач создали уникальную атмосферу книги — книги о смелых экспериментаторах и новаторах, которые верили в значимость своей работы и готовы были создавать с нуля нечто новое, вкладывая в это весь свой энтузиазм.