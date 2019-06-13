Москва, 13 июня, 2019, 14:05 — ИА Регнум. Тема с тарифами на твёрдые коммунальные бытовые отходы (ТКО) уже является животрепещущей для многих регионов России, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

«Прежде всего речь идет о регионах Центрального ФО, в которых к повышению цен добавляется и неприятная «нагрузка» в виде «импорта» мусора из Москвы и Московской области», — отметил эксперт.

На этом фоне губернаторы выбирают различные стратегии позиционирования. Кто-то замалчивает проблему, кто-то занимается демагогией (например, публично требует снизить предварительно завышенные и озвученные в СМИ тарифы).

«Что касается повышения тарифов на мусор то это, безусловно, непопулярная мера. Острее всего она стоит в малых и средних городах, население которых зачастую не в состоянии оплачивать эти услуги.

Более того, приход в регионы единого регионального оператора отнюдь далеко не везде улучшили ситуацию. Так что это очередной пример неэффективного и бьющего по карманам рядовых российских граждан решения», — высказал своё мнение Михайличенко.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, затраты на рекультивацию полигонов могут включить в тариф на сбор мусора, что приведет к увеличению платежей примерно на 5%.

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