Ударит по карману: повышение тарифов за сбор мусора
Москва, 13 июня, 2019, 14:05 — ИА Регнум. Тема с тарифами на твёрдые коммунальные бытовые отходы (ТКО) уже является животрепещущей для многих регионов России, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.
«Прежде всего речь идет о регионах Центрального ФО, в которых к повышению цен добавляется и неприятная «нагрузка» в виде «импорта» мусора из Москвы и Московской области», — отметил эксперт.
На этом фоне губернаторы выбирают различные стратегии позиционирования. Кто-то замалчивает проблему, кто-то занимается демагогией (например, публично требует снизить предварительно завышенные и озвученные в СМИ тарифы).
«Что касается повышения тарифов на мусор то это, безусловно, непопулярная мера. Острее всего она стоит в малых и средних городах, население которых зачастую не в состоянии оплачивать эти услуги.
Более того, приход в регионы единого регионального оператора отнюдь далеко не везде улучшили ситуацию. Так что это очередной пример неэффективного и бьющего по карманам рядовых российских граждан решения», — высказал своё мнение Михайличенко.
Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, затраты на рекультивацию полигонов могут включить в тариф на сбор мусора, что приведет к увеличению платежей примерно на 5%.
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