Киев, 13 июня, 2019, 14:13 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский проведет в Париже и Берлине «разведку боем», так как в ходе его визита будут рассмотрены вопросы по Донбассу. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин в интервью ТСН.

Kmu.gov.ua Павел Климкин

Он отметил, что ранее совершенный визит украинского лидера в Брюссель был «рекогносцировкой». Теперь же речь идет о «разведке боем», так как в повестке встреч будет не знакомство или обмен идеями, а существенные вопросы, от которых зависит тактика Киева в отношении Донбасса и освобождение пленных украинцев.

Украинскую сторону интересует позиция канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, добавил Климкин.

«От этого зависит, займут ли Меркель и Макрон соответствующую позицию в отношении Совета Европы», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, визит Зеленского в Брюссель состоялся 4 и 5 июня. Поездка украинского лидера во Францию и Германию запланирована на 17 и 18 июня, сообщали дипломатические источники.

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