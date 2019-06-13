Москва, 13 июня, 2019, 13:56 — ИА Регнум. Законопроект, устанавливающий минимальные размеры компенсаций морального вреда за незаконное уголовное преследование и незаконное лишение свободы, внес в Госдуму лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Согласно инициативе, компенсация морального вреда за каждый день незаконного уголовного преследования на этапе предварительного расследования и судебного следствия не может быть ниже 1 тыс. рублей. В тех случаях, когда к гражданину не применялись меры пресечения в виде заключения под стражу и другие.

Если же незаконно применены такие меры пресечения, как домашний арест, подписка о невыезде, запрет определенных действий, компенсация должна составлять не менее 5 тыс. рублей в день.

Минимальная компенсация морального вреда в 15 тыс. рублей устанавливается за каждый день незаконного содержания под стражей либо лишения свободы, а также в случаях незаконного применения мер медицинского характера и мер воспитательного воздействия. В последнем случае речь идет о несовершеннолетних.

Законопроект внесен после громкого дела журналиста Ивана Голунова, которое показало, что «никто не застрахован от ошибок правоохранителей, суда и следствия», отмечает Миронов.