Овьедо, Испания, 13 июня, 2019, 13:55 — ИА Регнум. Польскому городу Гданьск присуждена международная премия принцессы Астурийской «Согласие», пишет газета ABC 13 июня.

Www.fpa.es Церемония вручения премии принцессы Астурийской «Согласие»

Премия принцессы Астурийской «Согласие» вручается за «работу по защите и обобщению прав человека, продвижению и защите мира, свободы, солидарности, всемирного наследия и прогресса человечества».

Гданьск стал местом первого сражения Второй мировой войны: 1 сентября 1939 года на польский полуостров Вестерплатте вторглась германская армия. Небольшой польский гарнизон удерживал оборону в течение недели. Таким образом, город получает эту премию как символ сопротивления нацизму и освободительной борьбы в Европе.

Вручение премии «Согласие», а также премий принцессы Астурийской в семи других номинациях состоится в октябре 2019 года в Овьедо. Премию лауреатам вручит король Испании Филипп VI.