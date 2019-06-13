Москва, 13 июня, 2019, 13:36 — ИА Регнум. Полузащитник московского «Спартака» Софьян Ханни может продолжить карьеру во Франции. Об этом сообщает Ouest France.

Spartak.com Софьян Ханни

По информации издания, Ханни может перейти на правах аренды во французский «Нант».

Отметим, что Ханни выступал за «Нант» с 2009 по 2011 год. Однако провёл за основную команду всего четыре матча. В январе 2018 года он перешёл в «Спартак». В сезоне 2018/19 алжирский игрок провёл в 18 матчей в чемпионате России, в которых забил один гол и сделал две голевые передачи.

Читайте также: «Спартак» может купить нападающего «Ромы» Понсе