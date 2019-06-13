Посёлок городского типа Усть-Абакан, Хакасия, 13 июня, 2019, 13:36 — ИА Регнум. Верховный суд Хакасии удовлетворил иск о сносе самовольных построек в рабочем посёлке Усть-Абакан. В суд обратилась администрация Усть-Абаканского поссовета, которая добивается, чтобы жители посёлка в месячный срок снесли самовольные постройки на улицах 70 лет Октября и Сибирская.

Скриншот видеосюжета РТС, YouTube Цыганский посёлок в Хакасии

Как сообщили 13 июня в Верховном суде, специалисты администрации поссовета установили, что несколько строений возвели при отсутствии разрешительной документации. Земельные участки — собственность поссовета, в собственность или в аренду ответчикам они не предоставлялись.

Усть-Абаканский районный суд отказал в удовлетворении иска, однако апелляционная инстанция Верховного суда Хакасии отменила решение суда первой инстанции, удовлетворив иск.

Каких-либо документов, подтверждающих выделение ответчикам земельных участков под строительство спорных объектов в порядке, предусмотренном законодательством, суду не представлено, говорится в сообщении.

Кроме того, на момент составления и утверждения (2012 год) генплана Усть-Абакана спорные строения отсутствовали.

Между тем, как передают хакасские массмедиа, администрация поссовета настаивает на сносе цыганского посёлка. Жильё построили прямо над коллектором и на участке, где собираются строить новую дорогу.

Цыгане обвиняют в сложившейся ситуации местных чиновников.

«Местные уверены: пристальное внимание к документам и разрешениям на строительство появилось после прошлогоднего конфликта, когда в драке погиб один из жителей Усть-Абакана. Тогда цыгане уехали из Хакасии, но спустя несколько месяцев вернулись», — передаёт «Республиканская телевизионная сеть» (РТС).

И хотя Верховный суд вынес решение о сносе 11 объектов, переезд может грозить 17 семьям.

«Там нарушения сплошные. На одном земельном участке понастроено по три-четыре дома. Разрешений не выдавали ни мы, ни поселковый совет на эти земельные участки, где несколько домов. Есть часть земельных участков, где даже земля не оформлена», — комментирует и. о. руководителя управления имущественных отношений Усть-Абаканского района Наталья Макшина.

Владельцы незаконно построенных домов планируют обжаловать решение суда.

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